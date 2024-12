Vittoria – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha presentato una mozione in aula avente per oggetto l’attivazione di una campagna di sensibilizzazione contro l’uso di droghe e contatti locali utili per chiedere informazioni e aiuto. “E’ sotto gli occhi di tutti che nella nostra città moltissimi giovani di ogni etnia – sottolinea Scuderi – fanno uso di sostanze stupefacenti liberamente e senza nessun controllo. Sono noti a tutti sia la pericolosità che i danni psicofisici creati dall’uso di queste sostanze. Gli ultimi fatti eclatanti di aggressione sono con molta probabilità collegati al mondo della droga.

Dobbiamo anche valutare che sono continuamente immesse sulla piazza nuove sostanze sintetiche di cui spesso non si conoscono gli effetti devastanti. Lo spaccio di tali sostanze è in crescita ed è spesso svolto sotto gli occhi di tutti poiché non è possibile effettuare gli opportuni controlli sul territorio a causa del numero esiguo di forze dell’ordine gravate da notevole lavoro. Ecco perché noi tutti, anche nella qualità di rappresentanti istituzionali, siamo chiamati ad un’assunzione di responsabilità perché non possiamo permettere il dilagare di questo fenomeno. Le istituzioni locali sono chiamate insieme al capo dipartimento Dipendenze patologiche dell’Asp di Ragusa ad effettuare un’analisi attenta sul fenomeno.

Ecco perché la mozione è tesa a impegnare il sindaco e la Giunta comunale a voler analizzare la situazione in sinergia con gli organi competenti dell’Asp al fine di sviluppare una campagna di sensibilizzazione che coinvolga i giovani, le scuole e gli ambienti critici come le periferie, per fare arrivare forte il messaggio sulle conseguenze fisiche e sociali a cui si va incontro utilizzando, abusando e diventando dipendenti delle sostanze stupefacenti; e, ancora, a farsi promotori di un progetto di sensibilizzazione più ampio coinvolgendo le istituzioni provinciali e regionali per un’azione comunicativa ed informativa a più ampio spettro che coinvolga le scuole secondarie; a fornire attraverso una comunicazione semplice e diretta i riferimenti sanitari locali a cui rivolgersi in caso di necessità”.