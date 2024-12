Ragusa – Era il 16 ottobre scorso quando i consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami avevano presentato una richiesta per richiedere l’installazione di alcuni attraversamenti pedonali sicuri, in particolare lungo via Ammiraglio Rizzo e via Cervia a seguito di una raccolta di oltre 600 firme da parte dei cittadini residenti nella frazione e non solo.

“La raccolta firme è uno strumento che ho spesso fatto mio – è quanto dichiara il consigliere comunale Federico Bennardo – ed era nata nei mesi precedenti per supportare una richiesta, qualora ce ne fosse ragione, che si fonda sulla obiettiva pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali. Alla consegna delle firme l’amministrazione comunale ha dichiarato di avere già una lista di interventi programmati – di cui abbiamo richiesto copia – ma in circa 2 mesi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Il 6 dicembre scorso è stato formalizzato un ulteriore sollecito e naturalmente resto in attesa. I cittadini che hanno sottoscritto, e non solo, meritano chiarezza e azioni concrete, subito. La sicurezza stradale non può più aspettare: interventi immediati e soprattutto trasparenza.

Le istanze nate dal basso, soprattutto quando si parla di questioni che hanno un impatto così evidente, dovrebbero essere sempre prese in considerazione. Tra l’altro, ricordiamo che, durante la sua ultima campagna elettorale, il sindaco aveva posto all’attenzione, tra i punti qualificanti della propria azione, la sicurezza del pedone e per questo sono convinto che questa lista di interventi in materia esista veramente e sono fiducioso di poter averne copia presto”.