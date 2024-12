Vittoria – Una fuga d’amore a lieto fine. Sono state ritrovate ad Adrano, a circa 120 chilometri dalla loro casa a Vittoria, le due minorenni scappate di casa per raggiungere i fidanzatini. Le due ragazze, una 14enne e una 15enne, si erano messe in viaggio in autobus. I familiari si sono subito rivolti alla polizia. Acquisite le prime informazioni, è stato possibile appurare che le due adolescenti erano legate affettivamente a due maggiorenni adraniti.

Scattate le ricerche tra Adrano e Biancavilla, gli agenti si sono messi in contatto con le famiglie dei due ragazzi. I genitori hanno quindi chiesto ai figli di mettersi in contatto con i poliziotti.

Raggiunto al telefono uno dei due fidanzati, la volante del commissariato lo ha raggiunto a Biancavilla, dove si trovava in via Cristoforo Colombo con la 14enne. I due sono stati accompagnati in commissariato per informare e tranquillizzare i familiari.

La 15enne, invece, era in centro a Catania con l’altro ragazzo, per fare una passeggiata. Lo ha raccontato lei stessa, dopo essere andata alla polizia autonomamente.