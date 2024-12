La dieta da 800 calorie al giorno è un regime alimentare estremamente ipocalorico pensato per favorire una perdita di peso rapida. Tuttavia, è importante sottolineare che una dieta così restrittiva non è adatta a tutti e deve essere seguita sotto stretto controllo medico o di un nutrizionista. La dieta che riportiamo di seguito è assolutamente vietata alle persone che soffrono di patologie importanti e alle donne in gravidanza ma non solo. Trattandosi di una dieta molto restrittiva non deve essere seguita senza aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia. È spesso utilizzata in preparazione ad interventi chirurgici, come quelli bariatrici, o in condizioni patologiche specifiche.

Avvertenze sull’uso della dieta da 800 calorie

Personalizzazione : una dieta efficace deve essere adeguata al fabbisogno calorico personale, tenendo conto di eventuali patologie o intolleranze.

Rischi del fai-da-te: un regime squilibrato può compromettere la salute, per questo è fondamentale affidarsi a un professionista della nutrizione.

Durata limitata: una dieta così ipocalorica deve essere seguita solo per brevi periodi e mai come soluzione a lungo termine.

Linee Guida per Seguire la Dieta

Per ottenere risultati senza compromettere la salute, è utile seguire questi consigli:

Verdura di stagione: consumare 150-200 g per porzione.

Frutta: preferire 150 g di frutta fresca a basso contenuto calorico (es. fragole, melone, pesche, pompelmo).

Cereali integrali: quando inclusi, scegliere varianti ricche di fibre per aumentare il senso di sazietà.

Attenzione ai macronutrienti : include fonti bilanciate di proteine, grassi sani e carboidrati complessi.

Menù Settimanale della Dieta da 800 Calorie

Ecco un esempio di piano alimentare giornaliero da seguire per una settimana:

Colazione: latte magro (150 g) con cornflakes oppure uno yogurt magro. Caffè con dolcificante, se necessario.

Lunedì:

Pranzo: Lenticchie o ceci (150 g), verdura cotta (150 g), 1 cucchiaio di olio extravergine, 1 frutto fresco.

Cena : Prosciutto sgrassato o bresaola (100 g), verdura (150 g), 1 cucchiaino di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Martedì:

Pranzo : Carne magra (una fetta), insalata (50 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : Frittata con 2 uova (1 cucchiaio di olio), verdura (150 g), 1 frutto fresco o cotto.

Mercoledì:

Pranzo : Pesce ai ferri (150 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : Mozzarella light o formaggio magro (100 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Giovedì:

Pranzo : Petto di pollo (150 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : Filetti di merluzzo (100 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Venerdì:

Pranzo : Tonno al naturale (150 g), insalata (50 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : Mozzarella light o formaggi magri (100 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Sabato:

Pranzo : Tacchino o pollo alla griglia (150 g), verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : 2 uova sode o in camicia, verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Domenica:

Pranzo : Pesce di mare arrosto (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco.

Cena : Ricotta magra (100 g) o Certosino, verdura (150 g), 1 cucchiaio di olio, 1 frutto fresco o cotto.

Cosa evitare nella Dieta da 800 calorie

Carni rosse e salumi.

Farine raffinate e dolci.

Bevande zuccherate e alcolici.

Patate, che non rientrano nel conteggio delle verdure per il loro impatto glicemico.

Importante