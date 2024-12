Pozzallo – Un risveglio inaspettato oggi per i pozzallesi. Stamattina hanno trovato le strade imbiancate dal ghiaccio e dalla grandine caduta in modo copiosa la notte scorsa in tutto il territorio di Pozzallo. Diverse le foto postate oggi sui social che mostrato cumuli di ghiaccio nelle strade e non solo.

Il maltempo ha interessato tutta la provincia di Ragusa, già dalla serata di ieri con pioggia, temporali, vento forte e fulmini in tutti i Comuni Iblei. Il maltempo era stato annunciato ieri dalla Protezione Civile della Sicilia con un’allerta meteo gialla non solo in provincia di Ragusa ma anche in altre province siciliane, maltempo che dalle ultime previsioni dovrebbe insistere in buona parte della Sicilia anche per oggi, 5 dicembre.