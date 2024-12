Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di contributo in favore di associazioni Onlus ed enti del terzo settore operanti in ambito sociale senza finalità di lucro a sostegno di attività ordinarie realizzate o da realizzare nell’anno 2024.

I richiedenti, in possesso dei requisiti generali enunciati nell’avviso, possono presentare domanda per la concessione di contributi ordinari su apposita modulistica entro il 23 dicembre 2024. L’istanza deve essere redatta secondo l’apposito schema predisposto dal Comune e inviata tramite PEC all’Ufficio protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente avviso, i soggetti interessati possono rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali, telefono 0932676861 o 0932676874. Referente è la Sig.ra Tiziana Bongiovanni. L’avviso in versione integrale e la relativa modulistica sono reperibili al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/1771349