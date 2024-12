Ragusa – Rimane alta l’attenzione della Polizia Stradale dal lato della prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e di quelli penali legati alla circolazione stradale. In tale contesto, nelle decorse notti, in località Marina di Ragusa il Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria, d’intesa con il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, ed in accordo con i controlli predisposti dalla Questura di Ragusa, ha svolto apposito “Servizio di Prevenzione delle Stragi del Sabato Sera”.

Durante tutta l’attività sono stati controllati nr.17 (diciassette) veicoli e nr. 29 (ventinove) persone.

In relazione all’attività contravvenzionale sono state contestate nr. 6 (sei) violazioni inerenti la guida in stato di ebbrezza (art.186 c.d.s.), tra cui una di esse ricadente in abito penale ed inoltre si proceduto al ritiro di nr. 5 (cinque) patenti di guida, nr. 2 (due) contesti per il mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172/10 c.d.s.) e nr. 2 (due) contesti per guida con veicolo non sottoposto a visita di revisione periodica (art. 80/14° c.d.s.), comportando un totale nr. 75 (settantacinque) punti decurtati dalle patenti di guida dei soggetti sanzionati.

Il controllo effettuato si inserisce nel contesto di una serie di interventi di prevenzione volti alla salvaguardia della intera circolazione stradale nella provincia di Ragusa ed interesserà, con nuovi servizi designati ad hoc, tutte le principali arterie viarie.