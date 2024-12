Ispica – “Sono trascorsi 4 anni da quando si sono spenti i riflettori sulle esigenze che interessano le scuole di Ispica”.E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di Lino Quartarone, ex Assessore alla P.I. ed ai finanziamenti pubblici dell’Amministrazione Muraglie. “Sono un lontano ricordo, ad esempio, – scrive Quartarone – gli interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici, attuabili con i fondi regionali. Ogni anno i dirigenti scolastici segnalano i necessari interventi edilizi per garantire sicurezza ed ambienti idonei ad una popolazione scolastica che conta circa 1300 alunni ma non si registrano soluzioni ed interventi degni di nota.

Con il PNRR potevano ottenere milioni di euro di finanziamenti, importanti per mense e palestre scolastiche, messa in sicurezza degli edifici, adeguamento sismico, ecc ma si è preferito politicamente investire su altro. Sulla tempestiva attivazione dei servizi e sulla continuità di servizi di vitale importanza come lo scuolabus è cronaca di questi giorni nota a tutti.

Garantire il diritto allo studio, i servizi essenziali, i finanziamenti per le scuole dovrebbero rappresentare priorità assolute per l’agenda politica di tutte le amministrazioni che governano ma tutti possono constatare che ad Ispica così non è stato.

Li abbiamo rimandati per quattro anni a settembre sperando in un recupero che però non c’è stato; arriva dunque la bocciatura per l’amministrazione Leontini ed il nostro rinnovato impegno per proseguire nel lavoro amministrativo interrotto come la costruzione della nuova scuola primaria San Giuseppe”.