Modica – Ladri in azione in pieno giorno a Modica Alta. In due, hanno agito ieri pomeriggio intorno alle ore 15, entrando in un’abitazione e portando via gioielli e soldi. Poi la fuga in auto durata poco, grazie all’intervento tempestivo di un’auto della squadra volante della Polizia di Stato del Commissariato di Modica, che è riuscita a bloccare il mezzo con a bordo uno dei due ladri poiché l’altro è riuscito a fuggire a piedi lanciandosi in un dirupo limitrofe alla strada.

Il malvivente, un pregiudicato di Niscemi, è stato arrestato e la refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari. Nell’auto sono stati trovati diversi attrezzi utilizzati per lo scasso tra cui chiavi e grimaldelli sofisticati ed idonei per aprire anche portoni blindati. La Polizia è già sulle tracce del ladro fuggito dopo l’inseguimento. E’ probabile che i due malviventi siano gli stessi che in queste ultime settimane hanno messo in atto diversi furti in abitazioni nella zona di Modica Alta.