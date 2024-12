Ragusa – Il Settore Tributi del Comune di Ragusa ha diffuso una nota con la quale si informano i contribuenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso di pagamento relativo al saldo Tari 2024, che lo stesso può essere richiesto allo sportello di via Mario Spadola n.56 nei giorni di ricevimento, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Per i contribuenti che hanno ricevuto in ritardo l’avviso o che non ne sono ancora in possesso, è possibile, eccezionalmente, procedere al pagamento fino alla data del 31 dicembre.

L’ufficio Tributi, scusandosi per il disguido non dipendente dall’operatività dello stesso, comunica che sui pagamenti effettuati oltre la data del 5 dicembre non sarà calcolata alcuna somma aggiuntiva né a titolo di sanzione né di interessi di mora.