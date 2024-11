Ragusa – L’azienda agricola di Alessandro Criscione, ragusano, dopo avere partecipato con i suoi formaggi, in particolare il cosacavaddu ibleo, al G7 agricoltura di Siracusa dello scorso mese di settembre, ha ottenuto uno straordinario e prestigioso riconoscimento, la medaglia d’argento al concorso mondiale promosso da The guild of fine food.

In particolare, quello di Criscione è stato uno dei cinque secondi posti ottenuti nel contesto del CheeseItaly nazionale ed ha meritato una menzione di rilievo per il fatto che è formata da soli 47 capi di bestiame. A darne notizia il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia che segue da molto vicino tutte le vicende legate al mondo della zootecnia. “E’ stata una piacevole sorpresa per tutti – commenta Battaglia – nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sapevamo di avere delle aziende con delle grosse potenzialità dal punto di vista della preparazione dei formaggi.

Ma pensavamo di non potere reggere il confronto in una competizione internazionale. E, invece, siamo stati piacevolmente smentiti. Complimenti all’azienda agricola di Criscione che, dunque, sta dimostrando tutta la propria maestria nella preparazione del cosacavaddu e la capacità di sapere guardare lontano. Che questo possa essere da viatico anche per altre realtà di questo comparto”.