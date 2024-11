Scicli – Confeserfidi, ha ricevuto l’autorizzazione da Banca d’Italia per perfezionare l’operazione strategica con Credimpresa. Un’operazione che genera opportunità per migliaia di imprese e rafforza il settore del credito siciliano. Credimpresa è confidi stabilmente radicato nel territorio isolano e risulta il più importante di quelli iscritti all’elenco ex art. 112 T.U.B. L’operazione autorizzata da Banca d’Italia battezza quello che si avvia a divenire un nuovo ‘colosso’ del credito, con un volume di attività che supererà i 369 milioni di euro ed oltre 20 mila imprese socie. L’operazione ha già ricevuto nelle scorse settimane il nullaosta dall’autorità di Vigilanza e costituisce, non solo sul fronte del credito ma su quello in genere dell’impresa, un’opportunità strategica per la Sicilia. Confeserfidi e Credimpresa insieme, significa ampliare considerevolmente il raggio d’azione e solidificare ulteriormente il know how e le skills dei dipendenti e, come conseguenza, offrire la possibilità al mondo imprenditoriale che afferisce al confidi che avrà una nuova sede a Palermo, di accedere a strumenti finanziari ancora più competitivi a solo vantaggio della piccola e media imprenditoria.

Dottor Bartolo Mililli, AD Confeserfidi Scicli: “Tra i vantaggi che questa unione ha insiti e che saranno ad unico beneficio del mondo imprenditoriale, c’è quello di ottenere finanziamenti più celeri e a condizioni più vantaggiose rispetto agli standard di mercato. L’ormai cementata partnership nel settore fintech, finanziario e bancario e con le più dinamiche società di cartolarizzazione, è essenziale allo scopo. Con Credimpresa, solidifichiamo la finanza agevolata, l’invoice trading, le fideiussioni ed il credito diretto. Aumentiamo la disponibilità di fondi, l’assistenza su rete regionale e una presenza più capillare sul territorio mirata alla sua crescita e al suo sviluppo. Insomma, un passo importante per consolidare il settore del credito in Sicilia, unendo forze che produrranno un nuovo confidi di forte presa sull’economia.

In Credimpresa c’è forza ed eccellenza professionale nei dipendenti, capacità e strategia di sviluppo e sono elementi che si sposano perfettamente con la mission che da sempre Confeserfidi porta avanti. Aver ottenuto l’autorizzazione a questa unione da parte della Banca d’Italia è sicuramente un risultato di spessore e foriero di ottime prospettive per tutto il mondo imprenditoriale che ne trarrà beneficio e giovamento”.

Dottor Roberto Giannone, presidente Confeserfidi: “Un futuro di successo per le imprese socie e per quelle che afferiranno al nuovo confidi. Le eccellenti professionalità provenienti da Credimpresa rafforzeranno le skills del personale e la nostra efficienza operativa. La fusione con Credimpresa è un segnale positivo per l’economia siciliana perché in un’Isola dove impera troppo spesso l’individualismo, dimostra invece la capacità di unirsi per affrontare le sfide del mercato e per dare una mano alla crescita del territorio”.

L’integrazione tra Confeserfidi e Credimpresa garantisce anche una maggiore competitività a livello italiano e vuole anche dare un segno in prospettiva: dimostrare cioè che dall’Isola arriva un modello da seguire che è l’unione di risorse e competenze che genera benefici concreti per l’economia locale. Un modello, insomma, di rilancio e sviluppo per l’economia siciliana e per migliaia di aziende che guardano al loro futuro con rinnovata fiducia