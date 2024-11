Poco meno di 4,5 milioni di euro per i Comuni della Provincia di Ragusa in stato di dissesto economico o con piano di riequilibrio pluriennale approvato. E’ la ripartizione dei 36,5 milioni di euro che il Governo Regionale, tramite l’Assessorato alle Autonomie Locali, ha destinato in favore di tutti quei comuni siciliani che versano in condizioni di pre dissesto o dissesto. I fondi che arrivano in provincia sono frutto di un emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate per i Comuni con piano di riequilibrio approvato, e dallo stesso parlamentare DC insieme al collega Dipasquale per i comuni in dissesto economico.

“Siamo riusciti – commenta l’On.Abbate – a portare nella nostra provincia una discreta liquidità per quei comuni più in difficoltà. Nell’elenco di quelli con Piano di Riequilibrio troviamo Modica che riceverà 2 milioni e 57 mila euro, Scicli con 1 milione e 34 mila euro, Pozzallo cui andranno 728 mila euro e Monterosso Almo che riceverà 107 mila euro. Sono due invece i comuni iblei inseriti nell’elenco dei comuni in dissesto, ovvero Ispica e Chiaramonte Gulfi. A Palazzo Bruno arriveranno 327.925 euro, mentre a Chiaramonte 218.204 euro. Per i Comuni con Piano di Riequilibrio i fondi serviranno ad abbattere il disavanzo e immettere liquidità per pagare spese pregresse (per esempio i fornitori), per gli Enti in dissesto potranno essere utilizzati per servizi essenziali ai cittadini.

La ripartizione odierna rappresenta un’ulteriore prova tangibile di quanto la Regione stia accanto agli Enti Locali, aiutandoli nel loro percorso di risanamento dei conti”.