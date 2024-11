Modica – La Città di Modica si prepara ad accogliere un evento unico e dal profondo valore umano: la serata di gala “Uniti per un Sorriso”, organizzata dall’Associazione La Terra di Matteo supporto all’autismo no profit. L’evento si terrà il 2 dicembre dalle ore 19,30 al Teatro Garibaldi di Modica. Questo incontro straordinario, che si terrà presso lo storico Teatro Garibaldi, celebra l’impegno e la solidarietà delle personalità religiose, militari, istituzionali, politiche, imprenditoriali e associative di categoria che hanno sostenuto la missione dell’associazione. La serata rappresenterà un’importante occasione di confronto per discutere il tema dell’autismo, affrontandolo in modo ampio e concreto.

Gli ospiti, provenienti da diverse realtà del territorio, saranno chiamati a dialogare su soluzioni pratiche per migliorare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, con un’attenzione particolare alla Provincia di Ragusa e all’intera Sicilia. Alla guida dell’associazione La Terra di Matteo ci sono Graziano La Terra e Marcello Sarta, due rappresentanti che, uniti dalla stessa visione, hanno sposato questa missione con determinazione, affrontando numerose difficoltà. Il loro impegno instancabile è motivato da una causa giusta e fondamentale: creare opportunità di inclusione per le persone speciali, sensibilizzando l’intera comunità sul valore della diversità. Ma il loro obiettivo non si ferma qui: vogliono anche costruire condizioni concrete per il loro inserimento nel mondo del lavoro e supportarli nel proseguire gli studi, riconoscendo che questi non sono solo traguardi, ma veri e propri diritti da garantire a ogni persona.

Tra le presenze più attese della serata, spicca l’ospite d’onore, sua Eccellenza Reverendissima Mons. Corrado Lorefice Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Palermo, che con la sua sensibilità e autorevolezza arricchirà il dibattito, sottolineando il ruolo della comunità nel sostenere l’inclusione e la solidarietà. A rendere l’evento ancora più emozionante sarà la partecipazione di un artista di fama internazionale, che ha deciso di abbracciare la missione de La Terra di Matteo, dimostrando come l’arte possa essere un ponte verso l’inclusione. L’identità dell’artista sarà una sorpresa, ma la sua presenza è già carica di aspettative. Al centro della serata sarà lanciato un messaggio forte e chiaro: sul palco, come nella vita, non esistono differenze. L’inclusione sarà il filo conduttore, dimostrando che la diversità arricchisce e unisce.

“Tutti siamo uguali” sarà il mantra che accompagnerà ogni momento dell’evento. La serata sarà impreziosita da momenti culturali, artistici e musicali di grande impatto emotivo. Tra questi, la presentazione del brano “Power of Love”, un tributo alla forza dell’amore che supera ogni barriera. Il brano, candidato ai prestigiosi WEA World Entertainment Awards di Los Angeles, rappresenta l’anima dell’evento, nato in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e dedicato al piccolo Matteo. Un altro momento speciale sarà il riconoscimento delle personalità che hanno creduto nei progetti dell’associazione. Saranno proprio i ragazzi autistici a premiare chi, con il proprio impegno, ha sostenuto l’inclusione e il cambiamento. Durante la serata, verrà inoltre presentato il calendario eventi 2024/25, segnando un nuovo capitolo nella missione de La Terra di Matteo. Uniti per un Sorriso non è solo un evento, ma un invito a costruire insieme un futuro più inclusivo, in cui ogni sorriso racconta una storia di speranza, impegno e amore condiviso.