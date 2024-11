Comiso – Finanziamento di 3 Milioni di Euro per l’Aeroporto di Comiso. Il segretario cittadino e consigliere comunale del Partito Democratico, Gaetano Scollo, dichiara: “Accogliamo con favore la notizia che la Regione Sicilia ha finalmente stanziato una somma di 3 milioni di Euro per l’aeroporto di Comiso. Da anni, insieme al nostro deputato Nello Dipasquale, sosteniamo che l’aeroporto necessiti di sovvenzioni pubbliche per continuare a operare, così come avviene per altri aeroporti minori. Sebbene 3 milioni di Euro siano pochi rispetto ai 10 milioni destinati a Trapani, rappresentano comunque un punto di partenza.

Ci auguriamo che questo finanziamento non sia un intervento straordinario, ma che, come in passato, venga inserito annualmente nella legge finanziaria. Solo così, a nostro avviso, si potrà ottenere il mantenimento e il rilancio della struttura. È noto a tutti che le compagnie aeree necessitano di sovvenzioni economiche per fornire servizi negli aeroporti minori. Questi contributi si aggiungono ai fondi ex Insicem già stanziati dal Libero Consorzio Comunale.

Infine, auspichiamo che venga finalmente attivata la continuità territoriale da parte dello Stato. I fondi sono già stati finanziati e non comprendiamo il motivo per cui questo progetto, che permetterebbe di avere ulteriori rotte, non sia ancora stato attivato”.