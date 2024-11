Se hai ancora qualche vecchia banconota da 1000 lire nascosta in un cassetto, potresti essere più fortunato di quanto pensi. Alcune edizioni rare di questo banconota possono raggiungere un valore sorprendente, arrivando fino a 1000 euro. Ecco tutto quello che devi sapere per identificare il valore delle tue vecchie lire.

Da mille Lire a mille Euro: ecco perché possono valere tanto

Secondo le informazioni fornite dalla Banca d’Italia, chi non ha avuto modo di cambiare le vecchie lire in euro entro il termine del 6 dicembre 2011 potrebbe ancora farlo in presenza di una certificazione ufficiale. Tuttavia, alcune banconote non conviene cambiarle: il loro valore da collezione è molto più alto di quello nominale.

Il prezzo delle 1000 lire dipende da fattori come:

Anno di emissione

Firma sulla banconota

Tiratura (quantità emessa)

Stato di conservazione (perfette condizioni = valore più alto)

Le 1000 Lire di Marco Polo possono valere fino a 230 euro

Se possiedi una banconota da 1000 lire con l’immagine di Marco Polo, fai attenzione! Questa edizione può valere fino a 230 euro se conservata in condizioni eccellenti. È una delle più ricercate dai collezionisti, come riportato dal sito specializzato Monete d’Italia.

Le 1000 Lire Montessori e altre edizioni preziose

Banconota con Maria Montessori:

Se firmata da Fazio/Speziali , il suo valore può raggiungere i 220 euro.

1000 Lire Roma Capitale (1970): questa edizione commemorativa, realizzata per celebrare i 100 anni di Roma Capitale, è ancora più rara. Con solo 2500 pezzi coniati, un banconota in condizioni perfette può valere fino a 1000 euro .

Caccia al Tesoro: controlla i tuoi vecchi ricordi

Che si tratti del vecchio baule in soffitta, di un cassetto dimenticato o delle tasche di un vecchio cappotto, dare un’occhiata potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Chissà, magari hai in casa il pezzo che potrebbe permetterti di concederti una vacanza da sogno o un regalo speciale! Non sottovalutare il valore storico ed economico delle tue 1000 lire: potresti avere un piccolo tesoro tra le mani.