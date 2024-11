Ragusa – Oggi gli Azzurri torneranno in campo per la tredicesima giornata di campionato Serie D- Girone I, contro la Sancataldese, allo stadio Aldo Campo, con fischio d’inizio alle ore 14.30. Per quanto riguarda la classifica, la distanza è di soli 3 punti: Sancataldese 13 punti e Ragusa 10 punti. A fare il punto della situazione dopo una settimana di intensi allenamenti, l’Allenatore dei Portieri Graziano Urso, che ha così dichiarato: “Questa settimana è stata preparata come sempre, con tenacia e sacrificio, seguendo i canoni del nostro allenatore e cercando di rendere e preparare l’incontro che si svolgerà domani nel massimo del nostro impegno.

Sappiamo che la squadra di domani è organizzata, ben allenata e soprattutto una squadra in salute, anche noi del resto come abbiamo dimostrato nelle nostre uscite precedenti. Siamo una squadra che sicuramente ha un suo carattere e una sua personalità, e alla lunga riusciremo a dire la nostra e venderemo cara la pelle domani per agguantare il risultato sperato.

L’avversaria di domani, la Sancataldese, è una squadra organizzata in tutti i reparti, una squadra che fa del proprio agonismo la sua arma fondamentale, e noi di certo non ci dobbiamo far trovare impreparati, ma sappiamo bene come affrontare questo tipo di partite, e i ragazzi fino ad oggi non hanno mai sbagliato quello che è l’approccio e l’aspetto agonistico, quindi siamo pronti per la gara che ci aspetta.

Ha da qualche settimana che ci esprimiamo con delle prestazioni di alto livello, e sappiamo bene che la vittoria è figlia di tante situazioni, ma quello che sono le prestazioni non sono venute meno, quindi per domani noi ci aspettiamo una prestazione di altissimo livello e poi speriamo di raccogliere qualcosa in più, che sicuramente meritiamo in questo momento.

Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi, perché ci seguono ovunque, e ci fanno sentire il loro supporto, come ad esempio domenica scorsa erano presenti al Tomaselli, incitandoci in tutti i 90 minuti.

Speriamo oggi di potergli regalare una gioia che meritano e meritiamo tutti noi, stando uniti e lavorando insieme per il bene della squadra”.