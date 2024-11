Paceco, Trapani – Tragedia ieri nelle campagne di Paceco. Un 55enne, Maurizio Scuderi, è morto in un incidente sul lavoro. Il 55enne ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Il trattore si è ribaltato, schiacciandolo. L’uomo lascia la moglie e due figli. Scuderi era un lavoratore forestale e sindacalista della Flai Cgil Trapani.

“Era una persona assai disponibile – dice Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil Trapani -. Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori”.

I messaggi di cordoglio per la morte di Maurizio Scuderi su facebook

“Ringrazio tutti per il grande affetto dimostrato per mio fratello Mario Maurizio Scuderi, – scrive Antonella – ne sarebbe stato orgoglioso perché sapeva che è affetto puro ed incondizionato, come il suo essere disponibile e non tirarsi mai indietro. L’ultimo saluto sarà martedì nella chiesa della Madonna di Trapani, ore 10″.

“Ditemi che non è Vero !!! Non ci posso credere, -scrive Concetta -La tua allegria . La tua risata. La tua amicizia rimarrà per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio. Ovunque andrai SEMPRE IN MOTO mi raccomando Maurizio Scuderi”.