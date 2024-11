Non sappiamo, parlando dei consiglieri comunali di Ragusa Rossana Caruso e Federico Bennardo, se definirli enfants terribles o enfants prodige (o forse in tutti e due i modi). Fatto sta, comunque, che dopo aver abbandonato la maggioranza nelle liste della quale erano stati eletti, peraltro con gran numero di voti, i due giovani consiglieri hanno continuato a darsi un gran daffare quasi a dimostrare che il palco dell’aula di corso Italia gli sta strettino. Ed ecco infatti che Rossana Caruso, consigliera e vicepresidente del civico consesso, di propria iniziativa, incontra il dott. Giuseppe Arestia, direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp, e il dott. Salvatore Raniolo, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) Igiene urbana veterinaria e randagismo, per discutere sulla mancata sterilizzazione dei felini sul territorio comunale ed “ottenendo rassicurazioni che la questione sarà risolta e tro pochi giorni”. Caruso afferma di essersi mossa in tale direzione a seguito di numerose segnalazioni di cittadini e della discussione in proposito durante il consiglio comunale di lunedì scorso, ed assicura “durante l’incontro abbiamo individuato una soluzione concreta per rispondere alle esigenze dei cittadini e tutelare il benessere degli animali.

L’Asp competente ci ha assicurato che le sterilizzazioni, temporaneamente sospese, riprenderanno regolarmente già dalla prossima settimana”. Secondo le nuove disposizioni, i gatti da sterilizzare dovranno essere accompagnati presso il canile comunale nelle 24 ore precedenti l’intervento. Qui gli animali saranno ospitati in box dedicati per la degenza all’interno della clinica. “I locali sono puliti e rispettano tutte le normative igienico-sanitarie, garantendo un ambiente sicuro e adeguato durante tutto il processo”, ha aggiunto la consigliera. Inoltre, durante l’incontro, il dott. Arestia ha comunicato che, già dai primi mesi del 2025, l’organico dei medici veterinari sarà potenziato con nuove unità operative. “Questo – ha sottolineato ancora Caruso – rappresenta un passo fondamentale per migliorare ulteriormente i servizi offerti e rispondere in modo più rapido e efficace alle esigenze del territorio”. Soddisfatta dell’esito dell’incontro, la consigliera Caruso ha ringraziato l’Asp per la collaborazione e l’impegno dimostrati.

“Continueremo – ha concluso – a monitorare la situazione per garantire che gli interventi possano riprendere regolarmente e che siano rispettate le necessità della cittadinanza e degli animali”. Insomma, i malpensanti potrebbero spingersi a concludere che l’iniziativa della consigliera rappresenti uno smacco per l’assessore competente in materia di gestione degli animali. Ed intanto anche il citato consigliere Federico Bennardo ha trovato una platea molto ampia intervenendo all’assemblea nazionale ANCI di Torino essendo stato selezionato per il “Young elected politicians programme (Yep)”, una rete di giovani eletti per un mandato locale o regionale in un Paese membro dell’Unione europea con meno di 35 anni, al fine di condividere e promuovere delle “best practies”. Nel proprio intervento nella città della Mole Antonelliana, Bennardo ha affermato “i primi attori sono sempre i sindaci e gli amministratori locali. E, fra questi, i più giovani hanno la responsabilità maggiore di traghettare verso il futuro un’intera classe generazionale. Medesime realtà seppur remote sono accomunate da medesime sfide e, quindi, potrebbero avere medesime soluzioni. Se penso alla Sicilia penso almeno a tre di queste: siccità, insularità e turismo sostenibile.

La rete europea Yep, mediante il continuo confronto, si impegna proprio in tutto ciò, partendo dalla consapevolezza della necessità di formazione di una classe politica generazionale più coesa, unico modo per garantire un ruolo dell’Europa nel complesso scenario globale”. Il tutto, aveva esordito il consigliere ragusano, in quanto “oggi l’Europa è chiamata a fronteggiare grandi sfide che partono proprio dalle realtà locali ma oltrepassano spesso i confini nazionali accomunando realtà trasversalmente: penso ai fenomeni migratori, al cambiamento climatico o, ancora, alla sostenibilità economica e sociale”. (da.di.)