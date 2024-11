Ragusa – E’ morto all’ospedale Cannizzaro di Catania il maliano di 20 anni che era rimasto coinvolto, all’alba di ieri mattina, nell’incidente verificatosi sulla strada provinciale Ragusa-Santa Croce. Il maliano viaggiava a bordo di una moto assieme a un gambiano quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati con un furgone.

Il maliano è stato dapprima operato al suo arrivo al Guzzardi e poi ricoverato in terapia intensiva. In serata, ieri, è stato trasportato al Cannizzaro di Catania dove è deceduto nel corso della notte. L’uomo, così come l’altro africano, era regolare sul territorio nazionale. Entrambi, però, non avevano patente mentre il mezzo, una moto di grossa cilindrata, non risultava assicurato. In corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le responsabilità dell’incidente.