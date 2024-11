Scicli – “Il verde urbano è il polmone verde delle nostre città, equilibra e mitiga gli effetti di degrado, di inquinamento e di impatto ambientale prodotto dalle attività e dalle costruzioni dell’uomo, regolando il microclima e arricchendo le biodiversità, a riferirlo è il consigliere della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes.

“La gestione del verde pubblico in città è un aspetto fondamentale per il miglioramento della qualità della vita urbana. Essa coinvolge diverse attività e strategie finalizzate a mantenere, curare e valorizzare gli spazi verdi, dalla pianificazione e progettazione alla valutazione del territorio, dall’analisi delle aree verdi esistenti alle necessità della popolazione, dalla manutenzione alla gestione, dall’allocazione di risorse adeguate alla collaborazione con associazioni, privati, volontari”. “Sono mesi che – continua Lopes – sui social fioccano segnalazioni, lamentele e denunce sullo stato del decoro urbano in città. I cittadini lamentano un verde pubblico completamente trascurato.

A nulla sono valse le interrogazioni ed i ripetuti richiami ed appelli affinché si provvedesse alla sistemazione con interventi più frequenti, nonostante gli emendamenti che abbiamo presentato in consiglio comunale per cercare di risolvere la problematica, sistematicamente sono stati bocciati dal civico consesso”. “La gestione del verde pubblico – conclude Lopes – non solo contribuisce a migliorare l’estetica delle città, ma ha anche impatti positivi sulla salute fisica e mentale dei cittadini, oltre a favorire la sostenibilità ambientale. Investire nel verde urbano è quindi fondamentale per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo”.