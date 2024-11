Dolore e incredulità per la morte improvvisa del 41enne avolese, Duccio Lupo, morto la notte scorsa stroncato da un infarto mentre si trovava con amici in un ristorante di Donnalucata, frazione rivierasca di Scicli. La notizia circola sui social da diverse ore con i tantissimi post di addio che ricordano il 41enne, stimato geometra, che da tempo viveva a Ragusa. Ecco alcuni dei post che lo ricordano con affetto.

“Avola piange un altro figlio andato via improvvisamente – si legge in un post sulla pagina de Il calcio di Avola – e nel fiore degli anni a soli 41 anni. Riposa in Pace Duccio Lupo. Alla famiglia tutta ed a coloro che gli hanno voluto bene, facciamo le nostre più sentite Condoglianze”.

“Oggi è una giornata intrisa di tantissimo dolore – scrive Carmen -. Stanotte Mio carissimo Duccio Lupo te ne sei andato via all’improvviso mentre ballavi con quel bellissimo sorriso dolce e felice e ci hai lasciati sgomenti, terrorizzati e pieni di un dolore immenso per la consapevolezza che ci stavi lasciando per sempre … nonostante gli immani sforzi di alcuni ragazzi che hanno tentato il tutto per rianimarti e anche i medici ma invano …..una flebile speranza lottava dentro di noi tutti ma capivamo che ormai non c’era più niente da fare. Duccio hai lasciato un immenso vuoto e dolore tra noi tutti e vederti andare via così improvvisamente e prematuramente rimarrà sempre nei nostri cuori e nella nostra mente …. Duccio sei stato l’amico di tutti…sempre dolce, solare, affabile, che amavi la vita e il tuo adorato ballo…..te ne sei andato ballando felice e da oggi ballerai con gli Angeli … Ho voluto postare dei meravigliosi ricordi trascorsi tutti insieme R.I.P. carissimo Duccio”.

“E quindi succede così, – scrive Maria Rosa – che c’è tanta brutta gente in giro, gente che fa uso di sostanze .. gente cattiva.. delinquenti .. e poi ci sono i bravi ragazzi.. e proprio loro sono quelli a cui tocca la peggio! Con tutti i ragazzi della vecchia comitiva stiamo scambiando messaggi.. siamo tutti senza parole.. non ci vedevamo da un bel po, ma abbiamo trascorso anni insieme in comitiva tra serate e scampagnate… il nostro più grande dilemma era cosa fare il sabato sera.. e chi l’avrebbe mai detto che stamattina ci saremmo svegliati con questa terribile notizia? Il mio pensiero va ai tuoi genitori e tuo fratello, non oso immaginare.. so solo che questa vita è davvero ingiusta e insensata. Mi dispiace immensamente! Riposa in pace Duccio Lupo”.

“Ciao caro Duccio Lupo – scrive Giulia Luisa – avevi la gioia e la felicità nel cuore… tanta voglia di vivere e divertirti. Sono davvero senza parole … non posso credere che alla tua età possano succedere cose simili. Ricorderò con piacere questa foto fatta dopo anni di comunicazioni telematiche per ore e finalmente ci conoscemmo all’esposizione di Messina. Il tuo sorriso e la tua voglia di vivere e sorridere sempre la porterò nel cuore come il tuo ricordo. Condoglianze a tutta la famiglia”.

“Ma Frate Duccio – scrive Paolo – ma chi mi combini la vita alle volte è ingiusta ti ricorderò sempre con quel sorriso e soprattutto la tua disponibilità che avevi nei miei confronti. Buon Viaggio Fratello mancherai tanto”.

“Oggi è un giorno triste per me e per tutti coloro – scrive Roberto – che hanno avuto la fortuna di conoscere Duccio Lupo. Una notizia improvvisa e dolorosa ci ha portato via una persona straordinaria, un ragazzo giovanissimo, educato, gentile e sempre disponibile.

Duccio era una persona dal cuore grande, buono con tutti, e con una passione speciale che ci univa: l’amore per i cani. Era un collaboratore prezioso e un amico di cui porterò sempre nel cuore il ricordo.

In questo momento così difficile, voglio esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, a cui mando un abbraccio carico di affetto e sostegno.— con Duccio Lupo. Duccio, mancherai a tutti noi. Riposa in pace”.