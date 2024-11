Ragusa – La tredicesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West offre alla Virtus Ragusa la seconda trasferta di fila in Veneto, questa volta al Taliercio, dove la squadra allenata da Massimo Di Gregorio e Lia Valerio se la vedrà con la Gemini Mestre. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di Fidenza (all’overtime) ma soprattutto da un cambio d’allenatore: Mattia Ferrari ha preso il posto di Cesare Ciocca, con avevano sfiorato la promozione in A2. I veneti, con un record di sei vinte e sei perse, sono a metà classifica. In termini statistici possono contare su Simone Aromando, grande atletismo e grande fisico, che segna oltre 20 punti di media (e cattura 6,2 rimbalzi).

In doppia cifra, per realizzazioni, anche l’ala/centro Galmarini (11 punti e 7 rimbalzi), visto nello scorso campionato a Ruvo di Puglia; il play Andrea Mazzucchelli, terza stagione di fila in Laguna (anche 4,2 assist nel suo paniere); e Michele Rubbini, che tira col 43 per cento dall’arco.

La Virtus arriva obiettivamente con qualche problema in più: il primo è l’infortunio di Franco Gaetano, che ha privato la squadra del suo primo violino offensivo; il secondo è la classifica che, nonostante i progressi visti con Crema e nella prima metà di gara contro San Vendemiano, resta critica (penultimo posto a +2 su Saronno). La batosta dell’infortunio al capitano andrà smaltita con una prestazione coraggiosa, nell’attesa di spazzare via le nubi. Questa settimana è tornato ad allenarsi con la squadra Giorgio Calvi, reduce da una lunga riabilitazione dopo un intervento al ginocchio; a breve dovrebbe tornare disponibile anche Giovanni Ianelli, fermo dal 16 ottobre per una lesione muscolare.

L’ultima ecografia ha dato qualche speranza di rivederlo coi compagni entro un paio di settimane. Al Taliercio, però, la panchina sarà ancora più corta.

La gara di Mestre si giocherà sabato alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta streaming, per abbonati, sul sito e sull’app LNP Pass. Arbitreranno l’incontro Guercio di Ancona e Mammoli di Perugia. Il primo dicembre la Virtus tornerà a giocare di fronte al proprio pubblico contro la capolista Legnano, mentre la settimana dopo al PalaPadua arriva Saronno per lo scontro diretto.