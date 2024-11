Catania – Sul palco del Teatro Ambasciatori mercoledì 27 novembre, alle ore 20.30, l’Associazione Anffas Onlus di Catania, attiva da ben 61 anni nel territorio la cui mission è dedicata all’affermazione dei diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo realizzerà in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità 2024 un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi, a favore del progetto “Un Amore di Casa”. “L’Anffas di Catania- dichiara la presidente Cristina D’Antrassi- si unisce alle celebrazioni che si svolgeranno a livello mondiale per richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità di garantire i diritti umani, civili e sociali nonché la qualità di vita a tutte le persone con disabilità, specie intellettive e disturbi del neurosviluppo, e alle loro famiglie con l’obiettivo di poter costruire un futuro il più possibile inclusivo, accessibile e sostenibile, a conferma dell’importanza di garantire a tutte le persone con disabilità il pieno diritto a partecipare alla vita comunitaria, ad autodeterminarsi ed autoaffermarsi come anche sancito dalla Convenzione ONU”.

L’evento di musica e spettacolo “Music Festival a Tuttu Cori” animato gratuitamente da diversi artisti siciliani come Antonella Arancio, Archinuè, Beja Flor, Carlo Muratori, Coro Unicavuci, Davide Campisi, Giringiro, Lautari, Lello Analfino, Lufting, Mimì Starrantino Vincenzo Spampinato e il Coro Unicavuci andrà ad alimentare la sostenibilità economica del progetto “Un Amore di Casa”, già avviato dal 2017, accogliendo sia il desiderio di alcune persone con disabilità di scegliere “dove e con chi vivere” sia la preoccupazione delle famiglie sul futuro dei propri cari realizzando il primo appartamento Dopo di Noi «Durante Noi». “Il progetto “Un amore di casa”- continua la presidente D’Antrassi- prevede l’avviamento delle persone con disabilità alla convivenza assistita ed alla vita autonoma in appartamento, a “casa” e sono felice di annunciare che ad oggi e con tanti sacrifici da parte delle famiglie, “Un amore di casa” è cresciuto e si compone di 3 appartamenti per il Dopo di Noi”. “All’Ambasciatori- conclude la presidente- creeremo delle connessioni empatiche tra gli artisti siciliani che hanno sposato con gioia la nostra causa e il Gruppo WOW piccola orchestra Anffas, guidato dalla dottoressa Simona Di Gregorio, potranno o duettare, o coralmente eseguire le canzoni prescelte dal gruppo in un live d’eccellenza”.

L’iniziativa vuole evidenziare come la musica sia uno strumento meraviglioso con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le loro emozioni e le proprie abilità, promuovendo una concezione della disabilità intesa come “risorsa” e non come “limite”, sottolineando inoltre che le persone con disabilità intellettiva possono avere sogni, raggiungere obiettivi personali, significativi e gratificanti.