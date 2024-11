La Comunità Educativa Pastorale dei Salesiani di Ragusa promuove un importante appuntamento di formazione e sensibilizzazione con Don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter Onlus, che da oltre 25 anni si batte per la difesa dei bambini contro ogni forma di violenza e sfruttamento.

L’evento, intitolato “Non si guarda e non si tocca. Difendere l’infanzia dalla rete della violenza”, si terrà venerdì 29 novembre 2024 ore 19.00 presso il Teatro Don Bosco di Ragusa. Sarà rivolto a giovani (dagli 11 anni in su), docenti, educatori, famiglie e catechisti, ma è aperto a tutta la cittadinanza, perché queste tematiche riguardano tutti e richiedono un’azione collettiva.

Don Pippo Fallico, direttore dei Salesiani di Ragusa, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

“Oggi più che mai è fondamentale essere informati e formati su questi temi. Difendere i più piccoli dalla violenza è un dovere morale. Sentiamo ogni giorno storie drammatiche e inquietanti: non possiamo rimanere inerti. Incontri come questo ci aiutano a prendere consapevolezza e ci offrono strumenti concreti per agire in maniera efficace.”

Grazie al patrocinio del Comune di Ragusa, l’incontro con Don Fortunato Di Noto rappresenterà un’opportunità preziosa per affrontare un fenomeno spesso sommerso, ma drammaticamente attuale. L’Associazione Meter, attraverso il suo impegno, ha dimostrato come sia possibile aprire gli occhi su queste realtà e costruire una rete di tutela per i bambini.