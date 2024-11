Ragusa – A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini sulla mancata sterilizzazione dei felini sul territorio comunale e della discussione in proposito durante il consiglio comunale di lunedì scorso, la consigliera Rossana Caruso ha incontrato questa mattina il dott. Giuseppe Arestia, direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp, e il dott. Salvatore Raniolo, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) Igiene urbana veterinaria e randagismo.

“Durante l’incontro – ha spiegato la consigliera Caruso – abbiamo individuato una soluzione concreta per rispondere alle esigenze dei cittadini e tutelare il benessere degli animali. L’Asp competente ci ha assicurato che le sterilizzazioni, temporaneamente sospese, riprenderanno regolarmente già dalla prossima settimana”. Secondo le nuove disposizioni, i gatti da sterilizzare dovranno essere accompagnati presso il canile comunale nelle 24 ore precedenti l’intervento. Qui gli animali saranno ospitati in box dedicati per la degenza all’interno della clinica. “I locali sono puliti e rispettano tutte le normative igienico-sanitarie, garantendo un ambiente sicuro e adeguato durante tutto il processo”, ha aggiunto la consigliera.

Inoltre, durante l’incontro, il dott. Arestia ha comunicato che, già dai primi mesi del 2025, l’organico dei medici veterinari sarà potenziato con nuove unità operative. “Questo – ha sottolineato ancora Caruso – rappresenta un passo fondamentale per migliorare ulteriormente i servizi offerti e rispondere in modo più rapido e efficace alle esigenze del territorio”. Soddisfatta dell’esito dell’incontro, la consigliera Caruso ha ringraziato l’Asp per la collaborazione e l’impegno dimostrati. “Continueremo – ha concluso – a monitorare la situazione per garantire che gli interventi possano riprendere regolarmente e che siano rispettate le necessità della cittadinanza e degli animali”.