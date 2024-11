Maltempo e freddo in arrivo da domani in Sicilia. Lo annunciano le rpevisioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per domani 21 novembre: “Aria fredda di matrice Artica in ingresso sul Mediterraneo tra domani e sabato. Previsto maltempo al nord con nevicate a quote basse domani, e forte instabilità sul resto d’Italia associati a venti burrascosi.

In Sicilia dopo ventilazione sostenuta di libeccio fino a burrasca, rotazione dei venti a settentrionali venerdì con deciso calo delle temperature, soprattutto sabato. Non abbondanti i fenomeni dalle nostre parti, e tutti relegati specialmente venerdì sui settori occidentali, settentrionali e in parte meridionali. Piu’ ai margini le restanti zone. Mari proibitivi che saranno tutti molto mossi o agitati intorno alle 2 isole maggiori. Sarà un breve peggioramento, poi alta pressione nuovamente in pole da domenica, ma di questo ne riparleremo successivamente.