Ragusa – Grande successo di pubblico per la compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa che ha riportato in scena “Prove tecniche di misfatto” di Federica Bisegna, spettacolo “no politically correct” già acclamato lo scorso anno, e che quest’anno è riuscito a conquistare ancor più il pubblico con la sua energia e le sue trovate sceniche irresistibili. Nel fine settimana appena trascorso la Maison GoDoT ha indossato i panni degli anni ’70 ed ha ospitato la divertentissima commedia dalle tinte noir, liberamente ispirata a “La prova generale” di Aldo Nicolaj, e resa irresistibile dalla penna di Federica Bisegna e dalla frizzante e dinamica regia di Vittorio Bonaccorso. In un susseguirsi di colpi di scena e battute brillanti, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, direttori artistici della compagnia e attori di esperienza e sensibilità, insieme ad Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, hanno dato vita a personaggi memorabili, pieni di ironia e umanità.

Tra risate e momenti di satira, la dissacrante pièce ha offerto spunti di riflessione sulle dinamiche sociali e politiche di allora, che per molti aspetti rimandano anche alla società odierna. La commedia è riuscita così a fondere comicità e critica sociale, facendo emergere con leggerezza e intelligenza tematiche che vanno oltre la semplice risata. Le scelte musicali curate da Vittorio Bonaccorso ed i dettagliati costumi, come sempre di Federica Bisegna, hanno aggiunto vivacità alla rappresentazione, ricostruendo fedelmente lo stile dell’epoca e arricchendo l’impatto scenico dello spettacolo. “Siamo profondamente grati al pubblico che ci sostiene con tanto calore e affetto – hanno commentato Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Questo spettacolo rappresenta per noi non solo una commedia, ma anche un modo per parlare con ironia di temi sociali. Siamo felici di poter regalare momenti di spensieratezza e, allo stesso tempo, stimolare qualche riflessione”.

La 19esima edizione di Palchi Diversi continuerà nei fine settimana dal 30 novembre al 15 dicembre con la nuova produzione “Il Castello” di Franz Kafka, un’opera intensa sul potere. Lo scrittore, del quale quest’anno ricorrono i 100 anni dalla morte, verrà celebrato anche dall’Università di Catania con un convegno che si terrà giovedì 5 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00, presso l’auditorium di Santa Teresa a Ragusa Ibla. La giornata di studi vedrà anche il coinvolgimento degli attori della Compagnia G.o.D.o.T., e si concluderà con la visione alla Maison GoDoT, da parte dei relatori, dello spettacolo “Il Castello”. La compagnia ragusana sarà nuovamente ospite dell’Università giorno 7 dicembre, per alcune letture teatralizzate tratte dagli scritti di Kafka.