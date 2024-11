Ragusa – In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi organizzano due giornate dedicate all’informazione, conoscenza e educazione alla finanza. Gli eventi si terranno sabato 23 novembre e martedì 26 novembre. La prima tappa si svolgerà sabato 23 novembre, dalle 10.30 alle 11.30. Confeserfidi e la sua fondazione, in collaborazione con l’associazione ‘La casetta delle idee’, presenteranno il progetto ‘FINanziamoci’. Questo laboratorio, completamente gratuito, è dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni e si terrà presso la sede dell’associazione “La casetta delle idee” al Kamena Resort, in via del Mare n. 98 a Marina di Ragusa.

Il laboratorio prenderà ispirazione dal gioco del Monopoli, rivisitato in chiave pedagogico-finanziaria per educare i più piccoli in modo divertente su temi importanti ma apparentemente lontani. I bambini saranno coinvolti nella creazione di imprese, trasformando in realtà da gioco i loro sogni, per imparare i concetti base della finanza divertendosi.

Il secondo appuntamento è previsto per martedì 26 novembre. In questa giornata, sempre nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria, Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi, in collaborazione con Casa delle Donne e la comunità islamica di Scicli, proporranno un evento gratuito intitolato: ‘Create your future: Una guida all’Autoimprenditorialità Femminile per un Futuro Sostenibile e Inclusivo’. L’incontro si terrà alle 15.30 nella sede di Confeserfidi, in via dei Lillà n. 22 a Scicli.

Si tratta di un seminario condotto da esperti del confidi con l’obiettivo di offrire una guida pratica all’autoimprenditorialità femminile. Durante il seminario, un consulente esperto, illustrerà le modalità e i passaggi necessari per avviare un’impresa, fornendo anche dettagli sulle agevolazioni finanziarie progettate per le donne. Una mediatrice in lingua araba sarà presente per facilitare la comprensione dei concetti finanziari e delle questioni più complesse, rendendo l’incontro accessibile anche a chi non parla italiano. L’evento sarà, inoltre, un’opportunità di confronto e ascolto.