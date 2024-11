Ragusa – Nada, Gerardina Trovato e Cassandra Raffaele. Sono gli artisti protagonisti di uno spettacolo speciale di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ in programma sabato 23 novembre, a ingresso libero fino a esaurimento posti, e si terrà al teatro Tenda di Ragusa a partire dalle 21.

Promosso dall’associazione “Cantanti&Contanti”, l’iniziativa è sostenuta dall’assessorato al Turismo della Regione Sicilia, con il patrocinio del Comune. Sul palco artisti di richiamo. A cominciare dall’intramontabile Nada ma anche Gerardina Trovato e Cassandra Raffaele. Sono tre grandi personaggi che, ciascuno nel proprio ambito, chiariranno in che modo i messaggi di questa giornata possano incidere sulla formazione delle nuove generazioni oltre a focalizzare l’attenzione su un tema di cui non ci deve mai stancare di parlare e approfondire. Si esibiranno poi “Le Malmaritate” mentre è in programma anche il monologo “Sicilia è fimmina”. In quest’ultimo caso stiamo parlando di uno spettacolo di letteratura danzata ispirato al libro “Virità femminile singolare-plurale” di Giusy Sciacca.

“Qual è la verità? Domanda sbagliata. La verità non è mai solo singolare, ma di certo è femminile”: così le protagoniste di questi racconti, stanche di essere spesso dimenticate o travisate, prendono la parola per narrare loro la storia e spiegare la propria versione dei fatti. Alcune abitano sull’Isola dai tempi del mito, altre sono partite per poi ritornare, altre ancora sono arrivate in epoche più moderne, fino a giungere agli albori del Novecento. Sono dee, artiste, nobildonne, talvolta sante, ma anche rivoluzionarie, eretiche, scienziate. In una parola, donne. E non aspettano altro che essere ascoltate. Alosha ne ha creato uno spettacolo danzato, come lui sa fare: è una Danzastorie e come lui stesso definisce la sua terra, la Sicilia è fimmina.