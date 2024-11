Scicli – Continua il momento negativo per lo Scicli Social Club. Il Cus Palermo con il minimo sforzo fa sua la partita. Nulla da fare per i padroni di casa, ancora una volta costretti alla resa tra le mura amiche, al termine della gara con l’accreditato Cus Palermo, che ha costruito il successo minuto dopo minuto, mettendo in evidenza un gioco di squadra apprezzabile, con Aragona, Guardì e S.Testa che si sono fatti applaudire per le loro giocate. Per i gialloverdi troppi errori tecnici e scarsissimo peso in avanti per impensierire la difesa avversaria.

Ma veniamo all’esame della gara. Sono partiti bene al fischio d’inizio i padroni di casa che hanno sbloccato la gara con Carbone, dopo un minuto e opponendo un’ottima difesa agli avversari, che sono riusciti a pareggiare dopo sei minuti di gioco, con Piscopo e portarsi in vantaggio dopo quattro minuti con Guardì. Da lì in poi i palermitani ben sollecitati dal loro coach hanno imperversato firmando un parziale di 1-6. La reazione locale è stata abborracciata consentendo agli ospiti di segnare a ripetizione, chiudendo la prima frazione con il parziale 5-13. In questa prima frazione in grande evidenza l’estremo difensore Occhipinti che ha neutralizzato almeno tre nitide occasioni per gli ospiti.

Il secondo tempo non è stato molto diverso, sempre gli ospiti abili nel gestire il vantaggio accumulato nella prima parte della partita, controllando una flebile fiammata gialloverde concretizzata da due reti a testa di Ciavorella e Ficili intorno alla metà della frazione, ma che non ha riaperto la partita. Dopo il cartellino rosso sventolato dal sig. Manuele a Ficili, intorno al 18mo minuto, la partita si è incanalata senza nessun sussulto verso il risultato finale di 19-31. Al termine della gara, in forma cautelativa, nessuno tra allenatore e dirigenti gialloverdi hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Ora è d’obbligo ricaricare le batterie per le partite future, guardando il gruppo che può fare sicuramente di più.