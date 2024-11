Comiso – Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per il recente aumento della TARI nel Comune di Comiso. Molti cittadini hanno ricevuto avvisi di pagamento con il saldo quasi uguale all’acconto e in alcuni casi perfino raddoppiato rispetto agli anni precedenti: un incremento che grava pesantemente sulle famiglie e sulle attività commerciali locali, e che, abbondantemente preannunciato da noi in Consiglio Comunale, abbiamo provato ad avversare in tutti i modi.

Le giustificazioni di questo incremento sostenute dall’amministrazione non solo non lo giustificano affatto, ma ci sembrano del tutto pretestuose e prive di fondamento. In un periodo di crisi economica, è fondamentale che le istituzioni adottino misure che tengano conto delle difficoltà dei cittadini e delle imprese. Qualche tempo fa, era stato annunciato un finanziamento della Regione Siciliana per tamponare questo aumento, ma fino a ora, oltre agli annunci, non ci sono fatti a supporto, e questo ritardo sta aggravando ulteriormente la situazione.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di tornare suoi propri passi, ritirare immediatamente il provvedimento vessatorio e lavorare seriamente e serratamente per trovare soluzioni alternative che possano alleviare il peso fiscale sui nostri concittadini. In quest’ultimo caso l’Amministrazione ci vedrebbe dalla sua parte, che poi è la parte dei cittadini; altrimenti, di fronte a qualsiasi, indiscriminato aumento delle tasse ci vedranno sempre contro.