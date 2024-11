Ragusa – Dopo un’intensa settimana di allenamento, e alla fine della rifinitura, gli Azzurri dell’Asd Ragusa Calcio 1949 sono pronti per il match di oggi, fuori casa, contro la Nissa F.C., match valido come dodicesima giornata di campionato Serie D-Girone I, presso lo stadio Marco Tomaselli (Caltanissetta), con fischio d’inizio alle ore 15.00. Attualmente la classifica vede il Ragusa con un distacco di soli 3 punti dalla Nissa F.C. (Ragusa 9 punti- Nissa F.C. 12 punti).

“Questa settimana è iniziata bene, la squadra ha proseguito il suo percorso, ci sono alcune situazioni che dobbiamo valutare nell’imminente pre-gara, in quanto ci sono 2/3 situazioni che ci lasciano dei dubbi- ha dichiarato mister Alessandro Erra- “Per il resto, chi è a disposizione sono certo che farà una grande partita domani, con impegno, perché il momento lo richiede; e dobbiamo uscire necessariamente da questa situazione delicata.

Domenica scorsa, dopo 2 partite senza punti, la squadra ha dato una risposta importante, peccato solo per il risultato perché meritavamo ampiamente la vittoria, ma non ci abbattiamo: la squadra tutta e i singoli ragazzi hanno voglia di continuare a lottare. L’avversaria di domani è la Nissa F.C., squadra di livello con giocatori di qualità, costruita per stare nelle parti alte della classifica, anche se la classifica è ancora corta. C’è equilibrio.

Ciò che dobbiamo fare noi è quello di disputare una partita attenta e mettere in difficoltà l’altro. Il campionato fino ad oggi ha recitato questo: grande equilibrio, abbiamo solo tre punti di distacco. E questo fa capire che basta poco per poter salire in classifica e che si può guardare verso l’alto con qualche risultato positivo. Poi bisogna sempre stare attenti a guardarsi le spalle in caso di risultato negativo”.