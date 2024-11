Con l’arrivo delle festività, il Bonus Natale 2024, del valore di 100 euro, rappresenta un’opportunità per molti lavoratori dipendenti. La recente modifica al decreto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha ampliato i requisiti di accesso, rendendo il bonus disponibile per un numero maggiore di famiglie. Scopri chi può beneficiarne, le condizioni economiche richieste e le cadenze per presentare domanda.

Chi può richiedere il Bonus Natale 2024

L’ultimo intervento normativo ha esteso la platea dei beneficiari. Ora il Bonus Natale può essere richiesto da:

Lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Coppie sposate o conviventi: se entrambi i membri sono lavoratori dipendenti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due.

Esclusioni:

Pensionati

Famiglie senza figli fiscalmente a carico

Nuove regole e requisiti economici

Oltre alla novità sui beneficiari, restano in vigore alcuni vincoli economici:

Reddito annuo entro i 28.000 euro: il reddito previsto per il 2024 deve rientrare in questa soglia.

Capienza fiscale: la lorda IRPEF deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Queste regole sono progettate per garantire che il bonus raggiunga le famiglie con maggiore necessità.

Scadenze per fare domanda: pubblici e privati

Le modalità ei tempi per richiedere il Bonus Natale variano tra dipendenti pubblici e privati:

Dipendenti pubblici

Scadenza : venerdì 22 novembre 2024 , entro le ore 12.

: venerdì , entro le ore 12. Come fare domanda: tramite la procedura online disponibile sul portale NoiPA .

Dipendenti privati

Scadenza flessibile : non è prevista una data unica per legge, ma le richieste devono essere presentate in anticipo per garantire l’erogazione entro la tredicesima mensilità.

: non è prevista una data unica per legge, ma le richieste devono essere presentate in anticipo per garantire l’erogazione entro la tredicesima mensilità. Procedura : Compilare un’autocertificazione dichiarando di rispettare i requisiti economici (reddito entro i 28.000 euro, capienza fiscale). Indicare il codice fiscale del/dei figlio/ia carico. Presentare la domanda al proprio datore di lavoro.

:

L’ampliamento della platea dei beneficiari comporta un costo aggiuntivo di circa

225 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni inizialmente stanziati. Il governo prevede che il numero dei potenziali beneficiari aumenti da

un milione a oltre quattro milioni di persone.

Consigli pratici per richiedere il Bonus Natale 2024

Verifica i requisiti: assicurazioni di rispettare le condizioni economiche e di avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Compila la domanda per tempo: sia che tu sia un dipendente pubblico o privato, evita ritardi per non rischiare di perdere il bonus. Consulta il tuo datore di lavoro: se lavori nel settore privato, chiedi informazioni precise sulle modalità di richiesta.

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un sostegno economico importante per le famiglie lavoratrici. Preparati in anticipo per non perdere questa opportunità!