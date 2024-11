Palermo – Confcommercio Sicilia manifesta massima solidarietà a quanti sono rimasti colpiti dall’alluvione verificatasi nelle aree del Catanese dove, in 12 ore, è precipitata la pioggia di metà anno. “Siamo vicini – sottolinea il presidente regionale Gianluca Manenti a nome della Giunta – ai cittadini e alle imprese di un territorio in cui, così come del resto in altre zone dell’isola colpiti da eventi atmosferici analoghi, si evidenzia una certa fragilità e l’urgenza di una gestione più efficace e preventiva.

Questa situazione deve spingere la classe dirigente a investire in infrastrutture resilienti, rendendo, nello specifico, Catania e le città vicine più sicure e pronte per le sfide legate alle avversità climatiche che sono sempre in divenire da qualche anno a questa parte. Siamo pronti, come organismo intermedio, a fare la nostra parte. Sinceramente dispiaciuti e preoccupati per quanto accaduto”.