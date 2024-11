Danni ingenti per il forte maltempi nel Catanese. Sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Sotto una pioggia battente gli automezzi vengono trascinati dalla furia dell’acqua in mare. Non vi è al momento notizia di dispersi.

Ad Aci Sant’Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici.

Sui social girano da queste mattina centinaia di video dell’alluvione che da questa notte si è abbattuta sulla fascia jonica etnea colpendo soprattutto Acireale, Giarre e Riposto. Tra questi è senz’altro significativo questo video che ha immortalato un peschereccio in balia dei torrenti esondati a Riposto che naviga alla deriva trascinato dalla forza delle acque che hanno trasformato le strade cittadine in veri e proprio fiumi in piena.