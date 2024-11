Ragusa – Con determinazione dirigenziale Registro Generale n° 6057 del 29/10/2024 (n° 138 del 28/10/2024, Settore XI Appalti, Contratti, Patrimonio) e con determinazione dirigenziale Registro Generale n° 6035 del 28/10/2024 (n° 137 del 25/10/2024 Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio) sono stati appaltati rispettivamente i “Lavori di realizzazione di una nuova costruzione da adibire ad asilo nido in contrada Cisternazzi a Ragusa” e “Lavori di riconversione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Mario Spadola n. 56”.

“Il nuovo asilo Cisternazzi, con un costo di 1.270.000€ di cui 720.000 Pnrr e 550.000 comunali – afferma l’assessore ai lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – sarà realizzato in un lotto comunale tra via Ramelli, via Salvatore Occhipinti e via Giambattista Cultrone. Avrà un solo piano e una conformazione a C in modo da generare una corte interna riparata e caratterizzata dalla presenza di un grande albero centrale. L’accesso avverrà tramite un piccolo volume che fungerà da filtro e caratterizzerà architettonicamente il prospetto principale”.

“Nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e contrasto al consumo del suolo – prosegue l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – abbiamo deciso di riconvertire il piano terra rialzato di uno dei corpi del complesso comunale di via Mario Spadola in un asilo nido, con un costo di circa 1.200.000€ di cui 1.150.000 Pnrr e 50.000 comunali.

Il nuovo asilo sarà fortemente comunicativo con il contesto esterno per diventare un nuovo punto di riferimento per il quartiere. È stato, infatti, progettato per stimolare l’interazione fra il bambino e lo spazio circostante, nonchè per rispettare tutti i requisiti tecnici e pedagogici previsti dal PNRR per le strutture scolastiche.”