Vittoria – Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, esprime profonda soddisfazione per l’importante operazione antimafia condotta alle prime luci dell’alba di oggi a Vittoria e Comiso, che ha portato all’arresto di sette persone. Di queste, quattro sono state condotte in carcere e tre agli arresti domiciliari per il reato di estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Ragusa e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno visto la collaborazione degli agenti dei Commissariati di Vittoria e Comiso, che hanno eseguito le misure cautelari.

“Mi complimento con gli inquirenti e con tutti gli uomini della Polizia di Stato per l’eccellente lavoro svolto sul territorio. In pochissimo tempo, sono riusciti a chiudere un cerchio che impediva agli onesti imprenditori di dormire sonni tranquilli. Questa è la città che vogliamo: pulita, trasparente e fondata sulla legalità.

Un grazie particolare al Signor Questore per la sua vicinanza alla città di Vittoria, al Signor Prefetto, sempre attento ai nostri segnali, e alle forze dell’ordine, inclusi Carabinieri e Guardia di Finanza, per il lavoro sinergico che svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità in città” – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.