Ragusa – “Ragusa ha vissuto e sta vivendo un cambiamento storico – afferma il sindaco, Peppe Cassì – come non può che definirsi il passaggio a un nuovo servizio di trasporto pubblico dopo quasi 50 anni di gestione Ast. Più linee, più corse, nuovi servizi tramite app, come la possibilità di vedere in diretta la posizione del bus. Ma un cambiamento, per essere tale, non riguarda solo i mezzi e le tecnologie ma anche le abitudini di chi ne usufruisce.

Ecco che i dati di questi primi mesi di di gestione Etna, in attesa della grande gara europea per l’affidamento definitivo del servizio, sono assolutamente interessanti, nei pro e nei contro.

Prima di scendere nel dettaglio delle cifre, 3 sono i macro-aspetti che emergono: la presenza di un servizio efficiente sta spingendo sempre più ragusani ad utilizzare il trasporto pubblico; anche senza l’attivazione della ztl l’abitudine a raggiungere Ibla con mezzi pubblici è ormai consolidata e confermata da numeri in costante crescita; la linea per Donnafugata non ha avuto particolare successo”.

“Sono 15.045 i biglietti di servizio urbano staccati a luglio; 27.209 quelli di agosto; 20.268 quelli di settembre per un totale di 62.522 – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri -. Se consideriamo che 5.305 biglietti sono della tipologia giornaliera o settimanale, e che nel conteggio sono esclusi gli abbonamenti, si capisce come il numero degli utenti trasportati sia molto più alto. Si tratta quindi di numeri che già nel primo trimestre superano le medie del passato.

Tutte le linee viaggiano già su buoni livelli, ma il ruolo principale viene svolto dai collegamenti da e per Ibla: sommando sia i collegamenti tramite linee urbane tradizionali e sia i diretti tramite navetta, il totale dei biglietti staccati raggiunge quota 38.659. Un dato che conferma l’attrattività del nostro Centro storico e la comodità di raggiungere Ibla con i mezzi pubblici anche quando la ztl rimane, di conseguenza, disattivata.

Buono anche il dato del collegamento interno a Marina, con 5798 biglietti; mentre a soffrire è stata la linea 11 che ha collegato Ibla e il Centro a Donnafugata: solo 192 i biglietti staccati. Si tratta di due servizi stagionali, attualmente sospesi come da programma, che dovranno essere quindi valutati nel bene e nel male.

Questa settimana si è invece aggiunto il prolungamento orario della linea 3: per la prima volta Ragusa ha un servizio serale, che fino alle 24.00 collega Ibla, Centro e Nodo Zama. Altre linee aggiuntive saranno attivate presto.

Aspetto da migliorare è sicuramente quello delle pensiline, tanto per ciò che riguarda le strutture quanto l’aspetto informativo. In queste settimane abbiamo incontrato il gestore di questo servizio, che sta operando per risolvere le criticità sotto il monitoraggio dei nostri uffici”.