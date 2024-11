Scicli – Lo Scicli Social Club ha perso l’imbattibilità casalina al cospetto di un Girgenti cinico. Il Girgenti ha vinto il confronto con i “verdi” locali e rimane a punteggio pieno dopo quattro giornate. II padroni di casa hanno avuto un approccio alla gara sbagliato, concedendo troppi spazi agli avversari, apparendo in difficoltà nella costruzione del gioco. Tante cose da rivedere e correggere nella squadra locale. Sono partiti forte gli ospiti che si sono portati sul 0-2, con Gelo e Scibetta e non sono bastati tre gol di fila di Carbone per cambiare la partita. Dopo nove minuti il tabellone segnava un parziale 3-9. Un netto divario tra le due compagini sia in difesa, che nella fase di attacco. Il parziale alla fine della prima frazione di gioco è stato di 13-21.

Nella ripresa sono partiti bene i padroni di casa che con quattro “fiammate” di Delitala e Ficili (due gol a testa) hanno accorciato le distanze, ma gli ospiti ben guidati dal loro coach sono riusciti a frenare l’impeto sterile dei locali. Le cose si sono complicate per i padroni di casa quando intorno al decimo minuto Delitala ha dovuto abbandonare il campo per un cartellino blu sventolato dal sig. Manuele per un fallo intenzionale, forse evitabile, su un giocatore avversario. In quel frangente il tabellone luminoso segnava il parziale di 20-25. La partita si accesa, ma gli ospiti hanno controllato con mestiere. Però, intorno alla metà della frazione di gioco Saitta è stato sanzionato con un doppio due minuti, lasciando di conseguenza, la sua squadra in inferiorità numerica per quattro minuti ed ecco la svolta della partita perché i padroni di casa sono riusciti a realizzare solo un gol, mentre gli agrigentini ne hanno realizzano tre, incanalando la gara verso un successo decisamente meritato.

Al fischio finale il coach Marino ha affermato: “Prendo atto del passo falso e faccio i complimenti al Girgenti per quello che ha dimostrato. Adesso dobbiamo concentrarci alla gara di domenica prossima ancora in casa con il Cus Palermo”.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – GIRGENTI 33-39 (pt 13-21).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti G., Marino (4), Ballaera (1), Delitala (4), Ficili (5), Carbone (9), Causarano, Ciavorella (8), Drago, Iacono, Martino (1), Costa (1), Occhipinti A. Allenatore: Giovanni Marino.

GIRGENTI: Randisi, Kovacsevics (8), Saitta (6), Romero (5), Gelo (9), Cascio (1), Scibetta (5), Vinti, Alfano (1), Vaiana (4), Pace. Allenatore: Lillo Gelo.

ARBITRI: Manuele e Manzella.