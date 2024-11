Ragusa – Le frittelle di San Martino non mancano mai per la Festa di San Martino l’11 novembre nelle tavole dei siciliani ed in particolare dei ragusani. Ma vediamo una ricetta tradizionale ragusana per preparare le frittelle di San Martino.

Frittelle di San martino: ricetta e ingredienti

300 g Farina

1 bicchiere Acqua

1 bicchiere Latte

1/4 Lievito di birra fresco

q.b. Finocchietto selvatico

1 bustina Uva sultanina

q.b. Zucchero

q.b. Cannella in polvere

1 l’Olio di semi

Come preparare le frittelle di San Martino

Versate in una ciotola la farina. In una tazza versate l’acqua a temperatura ambiente e sciogliete un 1/4 di lievito. Poi versate l’acqua con il lievito sciolto e il latte nella ciotola con la farina e amalgamate bene. Poi aggiungete il finocchietto e l’uva sultanina a proprio piacimento.

L’impasto per essere perfetto deve risultare morbido e colloso, se non lo è aggiungete ancora latte o acqua. Poi lasciate riposare l’impasto per circa 3 h. Quando l’impasto avrà preso volume, le Frittelle di San Martino saranno pronte per essere immerse nell’olio bollente in una pentola dai bordi alti. Aiutandosi con un cucchiaio, si prende un po’ dell’impasto e lo si lascia scivolare all’interno della pentola, creando una pallina più o meno uniforme. Si raccomanda di ottenere una crosta dorata in tutti i lati delle Frittelle di San Martino.