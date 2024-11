Ragusa – I funerali di Riccardo Borrometi, morto a soli 50 anni a seguito di una malattia si terranno oggi, 11 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Ragusa. Il corte funebre muoverà alle 14,30 da Villa Teresa in contrada Puntarazzi. Riccardo Borrometi era una persona molto conosciuta e apprezzata in città. Lascia la moglie e 2 figli. Numerosi gli attestati di cordoglio che in queste ore sono stati trasmessi alla famiglia, eccone alcuni.

I messaggi di cordoglio su facebook per la morte di Riccardo Borrometi

“Carissimo Riccardo Borrometi – scrive Gianna – stamattina apprendere questa notizia è stato un pugno allo stomaco, quelli che per un attimo ti tolgono il respiro. Sei stato un collega speciale così come speciale lo eri come persona! Resterai sempre nei nostri cuori e da domani la tua assenza in ufficio sarà ancora più pesante! Onorata di averti avuto come collega! R.i.p. e che la terra ti sia lieve”.

“Addio Riccardo, – si legge nel post di Alessandro nella pagina facebook Ragusainrete – un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Un uomo stimato e benvoluto da tutti coloro che lo hanno conosciuto. RIP”.