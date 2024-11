Modica – “A causa dell’area di instabilità a ridosso della Sicilia e sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha comunicato lo stato di Allerta Arancione su Modica, sulla provincia di Ragusa e su altre aree della Sicilia, per la giornata di domani, martedì 12 novembre”. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri, con una nota stampa diffusa stasera. Al momento le scuole rimangono aperte ma in base all’evoluzione delle condizioni meteo potrebbe seguire una nuova nota stampa per la chiusura.

“Raccomando di limitare al minimo gli spostamenti, riducendoli solo ai necessari; rimodulare le proprie attività in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo. Si consiglia inoltre – continua il sindaco di Modica – di non sostare in luoghi particolarmente esposti alle intemperie ed in special modo alle piogge che si prevedono intense: garage, locali sotterranei, sottopassi, in prossimità di tralicci e pali dell’illuminazione, cornicioni e luoghi esposti.

L’invito è quello di adottare le buone regole della prudenza, evitando di attraversare torrenti e corsi d’acqua, non sostare vicino agli alvei e rimuovere auto, arredi e suppellettili dalle aree esposte.

Ho già disposto l’attivazione del C.O.C. e dei presidi territoriali per il monitoraggio continuo e costante delle aree, dei luoghi e dei punti a rischio della Città”