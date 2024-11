Ragusa – Con fischio d’inizio alle 14.30, si aprirà l’undicesima giornata di campionato di Serie D- Girone I, Asd Ragusa Calcio- Fc Pompei, presso lo stadio Aldo Campo. Le due compagini sono vicine in classifica, 8 punti per il Ragusa e 10 per gli avversari di domani.

Mister Alessandro Erra è pronto per la partita di domani e ha così affermato:

“Questa settimana è iniziata bene. E’ ovvio che non siamo contenti dell’andamento delle ultime settimane, e abbiamo tutte le intenzioni di invertire questo trend negativo dal punto di vista dei risultati, ma la squadra è cosciente e consapevole che deve fare qualcosa in più, e a me tocca trovare soluzioni perché sono il responsabile. Quindi la squadra si è allenata con la giusta consapevolezza che deve fare meglio e di più, ma domani abbiamo l’occasione propizia perché giochiamo in casa.

Ci crediamo ancora alla causa azzurra? Assolutamente sì! Le prestazioni testimoniano che sono state sempre positive, ci sono mancati solo i risultati. Chiedo ai miei ragazzi maggiore convinzione, determinazione. Siamo tutti in gioco, la classifica è molto corta, e domani ci auguriamo di invertire questa striscia negativa.

Per quanto riguarda l’avversaria di domani, Fc Pompei, è una squadra forte, era partita con ambizione, l’anno scorso ha vinto il campionato con la Cavese, vive un momento di difficoltà come noi, quindi significa che ci sono delle fasi da dover superare. Per noi e per loro è un momento no, speriamo per noi di uscirne quanto prima, ad iniziare dalla partita di domani pomeriggio.

Questa settimana abbiamo sentito la vicinanza dei nostri tifosi. Loro sono con noi e noi con loro”.

Nel frattempo la società azzurra annuncia l’arrivo del nuovo centrocampista Corigliano.

Qui di seguito la scheda di presentazione

Fabio Corigliano

Data di nascita- 16/04/2000

Luogo di nascita- Firenze

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 78

Altezza- 1.80 m

Esperienze passate:

Giovanili Fiorentina (dal 2011 al 2019)

Cesena (Serie D 2019/20)

Forlì (Serie D 2020/21)

Cavese (Serie D 2021/22)

Gladiator (Serie D 2022/23)

Acireale e Gravina (Serie D 2023/24)

Prima dichiarazione del giovane Corigliano:

“Bel gruppo, vedo della qualità. So che è un momento difficile, ma spero di poter dare una mano nel mio piccolo. Sono arrivato da poco, ma spero di dare il meglio. So che Ragusa è una bella piazza e a pelle sento che mi troverò bene”

Benvenuto Aquila!