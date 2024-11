La “Banda della Spaccata” ha messo a segno un colpo a Trecastagni, comune in provincia di Catania, prendendo di mira la filiale UniCredit. Con una tecnica ormai collaudata, i ladri hanno utilizzato un veicolo come ariete per sfondare l’ingresso della banca e sottrarre il bancomat, causando ingenti danni strutturali.

Per agevolare il colpo, la banda ha bloccato alcune strade d’accesso per evitare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e garantire la fuga. L’azione ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati dal rumore della spaccata, che hanno prontamente allertato i carabinieri. Le indagini sono in corso, con l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza per individuare le responsabilità.

Questo ennesimo furto conferma un’escalation di crimini simili nella zona, creando allarme tra i cittadini e maggiore attenzione delle autorità locali.