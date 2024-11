Modica – “A commento della seduta consiliare di ieri, evidenzio l’importanza di quanto votato che definisco un passaggio determinante per l’amministrazione della nostra Città”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri, in una nota congiunta con l’assessore al Bilancio, Delia Vindigni, dopo l’approvazione dei bilanci consolidati ieri sera in Consilio comunale. “L’approvazione dei bilanci consolidati ieri in aula, – afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri – rappresenta un atto fondamentale per la nostra Amministrazione. Ringrazio la maggioranza che ha mostrato senso di responsabilità e condiviso un’azione che ha come fine il bene comune. Ringrazio tutti coloro che con il loro ruolo hanno contribuito all’approvazione in aula: dall’Assessore Delia Vindigni e la Giunta, al responsabile finanziario; da tutti gli uffici di Palazzo San Domenico alla struttura tecnico-finanziaria del nostro ente e a quanti con il loro lavoro e la loro dedizione hanno reso possibile questo risultato.

E’ palese l’importanza di avere approvato strumenti finanziari che, nonostante le difficoltà economiche, consentono adesso di garantire una gestione oculata e orientata al futuro, sempre e solo al servizio della nostra Comunità”.

“L’approvazione in Consiglio di questi strumenti finanziari – afferma l’assessore al Bilancio, Delia Vindigni – è di fondamentale importanza per la nostra Città. Quanto deciso e votato ieri in consiglio, conferma la bontà del nostro lavoro e dà concretezza all’impegno costante che mettiamo nella gestione delle risorse pubbliche.

L’approvazione dei bilanci consolidati 2021 e 2022 non è solo un obbligo contabile ma un elemento fondamentale per una visione globale di tutto il ‘gruppo amministrativo’ del nostro comune e delle sue società partecipate. Un ringraziamento va alla maggioranza, alla commissione Bilancio nei suoi componenti e a tutti gli uffici finanziari. Ognuno per il proprio compito, hanno lavorato nell’esclusivo interesse di Modica”.