Ragusa – “Il risultato è importante, ma fino a un certo punto. E’ il gioco, l’applicazione e soprattutto la testa che contano. Anche perchè affrontiamo un campionato lungo e faticoso e non possiamo abbassare la guardia, in nessuna occasione e con nessun avversario”. E’ caustico il commento di coach Massimiliano Migliore per il fine settimana che ha caratterizzato gli impegni dell’Asd Free Ball Ragusa.

Doppia vittoria, per l’Under 19, contro Asci Canicattini, e per la prima squadra, nel derby con Giarratana, con i primi tre punti conquistati nel campionato di Serie D. Punteggi identici, 3 a 1, ma poca soddisfazione da parte dello stesso Migliore.

“Due sfide che definirei, con un termine forse un pò forte, “partitacce”. La prima, quella dell’Under 19, con i ragazzi guidati dai coach Francesco Corallo e Raffaele Bottone, è stata caratterizzata da troppe disattenzioni e troppi errori in diverse fasi del match. In qualunque sport, e in particolare nel volley, non possiamo permetterci questi cali di livello, non certo tecnici, ma mentali. C’è tanto, tanto, tanto da lavorare, e in settimana dovremo impegnarci per registrare ciò che non va. Il risultato positivo, seconda vittoria consecutiva? Sarò forse troppo esigente, ma non basta. Possiamo anche uscire sconfitti, ma dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione e fare i complimenti agli avversari di giornata se sono più bravi di noi. Vincere le partite in questo modo, non soddisfa in primis i ragazzi e di conseguenza noi”.

Identico discorso per la prima squadra, che ottiene, alla seconda del campionato di Serie D, i primi tre punti contro Giarratana. I ragazzi, guidati da coach Migliore e da coach Emanuele Campo, “complice un ritmo troppo basso – sottolinea lo stesso Migliore – hanno dato vita a una partita praticamente fotocopia, risultato a parte, della prima uscita di campionato. Dobbiamo, anche in questo caso, tradurre l’impegno negli allenamenti settimanali all’interno della partita. E già dalla prossima sfida, sabato, contro Milazzo, voglio vedere progressi importanti”.