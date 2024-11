Si terrà giovedì 7 novembre 2024 alle ore 16,30 la lezione del Corso di Storia dell’Arte sul Cinquecento in Sicilia promosso da BCsicilia, in collaborazione con la Chiesa Anglicana e l’Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “Tessuti e ricami”. La relazione sarà tenuta da Roberta Civiletto, restauratrice della Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo. E’ possibile seguire la lezione in presenza presso la Chiesa anglicana in via Roma, 469 a Palermo, oppure in Live streaming.

Tema: L’argomento della lezione è la cultura tessile nella Sicilia del Cinquecento. Durante l’incontro si accenderanno dei focus sulla produzione serica e la tessitura nell’isola durante quel secolo, in particolare sui principali centri manifatturieri costituiti dalle città di Messina e Palermo. Si osserveranno le stoffe e i disegni più in voga nella moda del tempo, con una particolare attenzione al valore di status simbol di cui era carico il tessuto. In questo caso si farà riferimento a tipologie di varie come drappi parietali figurati, arazzi e ricami. Dell’arte della decorazione ad ago saranno presentati alcuni emblematici esemplari, ancora esistenti, che ben rappresentano il fasto ed il lusso di una élite siciliana pronta a rispecchiare nei modi e nella filosofia la sontuosità della corona spagnola; opere, tuttavia, elaborate con una straordinaria abilità tecnica ed originalità disegnativa che hanno reso famoso il ricamo siciliano in tutta Europa.

Relatrice: Roberta Civiletto, Restauratrice tessile, studiosa del tessuto e del costume, da più di un ventennio ha condotto numerose ricerche ed indagini sull’arte tessile siciliana, buona parte di queste confluite in saggi, articoli scientifici e conferenze. Ha svolto attività didattica per istituzioni accademiche e universitarie e fornito consulenza specialistica nell’ambito di allestimenti museali, mostre temporanee, nazionali ed internazionali, sul tema del tessuto storico e dell’abito antico. Attualmente presta servizio presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo.

Le successive lezioni del Corso riguarderanno: La scultura nella Sicilia occidentale e centrale; La scultura nella Sicilia orientale. Previste visite guidate a Mirto, Frazzanò, Nicosia, Calascibetta, Napoli. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni ed iscrizioni: BCsicilia, Via Giovanni Raffaele, 7 – Palermo. Tel. 346.8241076