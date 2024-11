Usare la carta forno in cucina è un gesto quotidiano, ma pochi che potrebbero nascondere rischi per la salute e per l’ambiente. Secondo i medici, molte carte da forno contengono PFAS , composti chimici tossici noti come “forever Chemicals” che non si degradano facilmente e si accumulano nel nostro organismo. Per ridurre l’esposizione a queste sostanze, è essenziale fare attenzione all’etichetta e scegliere alternative più sicure. Uno studio datato dicembre 2023 ha allertato sul fatto che vi fosse il rilascio di OPE (esteri organofosforici) e PFAS negli alimenti a contatto con carta da forno e fogli di alluminio (https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.135260)

Perché i PFAS nella Carta Forno sono pericolosi?

I PFAS (per- e polifluoroalchilici) vengono utilizzati nella carta forno per renderla resistente all’acqua, ai grassi e alle alte temperature, ma possono avere gravi conseguenze sulla salute. Gli studi evidenziano che l’esposizione ai PFAS è collegata a malattie del fegato, disfunzioni della tiroide, problemi riproduttivi, rischio di tumori e compromissione del sistema immunitario. L’ Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) ha pubblicato un Position Paper che documenta i rischi associati all’uso di carta forno contenente PFAS.

Come ridurre i rischi? Consigli per un uso sicuro della Carta Forno

Per evitare i rischi è preferibile scegliere la carta da forno che riporti chiaramente l’assenza di PFAS in etichetta. Inoltre, è importante seguire le temperature consigliate e non riutilizzare la carta forno già esposta a temperature elevate, per evitare che le sostanze chimiche migrino nei cibi.

Alternative Ecologiche e Sicure alla Carta Forno con PFAS

Per chi desidera evitare l’esposizione ai PFAS in cucina, esistono alternative più sicure e sostenibili:

Carta forno ecologica : Realizzata senza sostanze chimiche tossiche, questa è una scelta migliore rispetto alla carta forno tradizionale. Tappetini in silicone alimentare : Riutilizzabili e privi di PFAS, sono perfetti per una cottura antiaderente. È consigliato acquistare tappetini certificati per uso alimentare. Grassi naturali : Ungere la teglia con olio d’oliva o burro, come facevano le nostre nonne, è una soluzione tradizionale, sicura e aggiunge anche sapore ai piatti. Foglie naturali : Foglie di banano, vite o cavolo, usate come base di cottura, offrono una superficie naturale, biodegradabile e senza rischi chimici.

La Consapevolezza fa la Differenza

Prestare attenzione ai prodotti che utilizziamo ogni giorno in cucina è fondamentale per proteggere la nostra salute e l’ambiente. Ridurre l’uso di sostanze potenzialmente tossiche è un passo importante verso una cucina più sana e sostenibile.