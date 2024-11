Comiso – Il Partito Democratico di Comiso-Pedalino esprime le più vive congratulazioni a Giuseppe Roccuzzo per la sua elezione a Segretario Generale della CGIL della Provincia Ragusa. Siamo certi che Peppe Roccuzzo saprà guidare la CGIL di Ragusa verso nuovi traguardi, affrontando con competenza, dedizione e determinazione le sfide che ci attendono. Il PD di Comiso è fermamente convinto che il confronto e la collaborazione tra le nostre realtà saranno senz’altro utili, come già in passato, per promuovere il benessere dei lavoratori e lo sviluppo del nostro territorio.

Dichiarazione del Segretario cittadino Gaetano Scollo:

“Esprimo a nome del Partito Democratico di Comiso_Pedalino le nostre più sincere congratulazioni a Peppe Roccuzzo. Siamo fiduciosi che, sotto la sua guida, si raggiungeranno nuovi importanti risultati per i lavoratori e per il nostro territorio. Com’è sempre stato, siamo pronti a confrontarci e collaborare con la CGIL per affrontare le sfide future, che si preannunciano tutt’altro che semplici, e promuovere il benessere della nostra comunità. Un ringraziamento sincero, infine, va a Peppe Scifo per l’importante lavoro svolto con e per la CGIL provinciale in questi anni”.